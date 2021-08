L’Inter vede sfumare un affare su cui sembrava è puntare molto: arriva l’annuncio da parte del direttore sportivo

Dopo le tante cessioni l’Inter è pronta a continuare a rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. I nerazzurri hanno dovuto dire addio ad Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, protagonisti della corsa scudetto della scorsa stagione, a causa dei problemi finanziari. Ma nel frattempo sono già arrivati rinforzi importanti come Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries ed Edin Dzeko.

Il prossimo colpo dei nerazzurri sembrava poter essere Nahitan Nandez, centrocampista che piace molto all’Inter, ma la trattativa al momento è in fase di stallo.

Calciomercato Inter, Capozucca su Nandez

Fase di stallo nella trattativa tra l’Inter e il Cagliari per il passaggio in nerazzurro di Nahitan Nandez. Il centrocampista rossoblù piace da tempo al club interista, ma le due parti sono sono riuscite a trovare un accordo.

A parlare della trattativa con l’Inter è il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, che ai microfoni di Italia 1 ha dichiarato: “Nandez è un giocatore molto importante, quindi per cederlo serviva un’offerta altrettanto importante. I presupposti economici per chiudere per l’Inter però non ci sono stati. Lui è rimasto disorientato per il mancato accordo visto che voleva andare lì“.