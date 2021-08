L’Inter lavora sulle operazioni in attacco sul calciomercato, alla ricerca della giusta quadratura per sostituire Romelu Lukaku. Nome importante dal Real

L’Inter è particolarmente attiva in questa fase del calciomercato. I nerazzurri hanno perso pedine essenziali come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ma devono andare a caccia di nomi validi per mantenere alto il livello della rosa. Focus attivo, dunque, sull’attacco, con il difficilissimo compito di sostituire il gigante belga. I nomi di Duvan Zapata e Joaquin Correa restano quelli da attenzionare primariamente per l’attacco nerazzurro, ma non sono gli unici della lista. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, spunta il nome di Jovic per l’attacco

Se il nome di Zapata resta primario nelle idee dell’Inter, per l’attacco spunta un nome decisamente allettante che potrebbe fare al caso della compagine nerazzurra. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, Luka Jovic è entrato in orbita Inter e potrebbe ben presto scalare le gerarchie in attacco. Il bomber gradirebbe l’opzione italiana e in particolare Milano, dato che la sua compagna è una modella molto affermata e, si sa, il capoluogo lombardo è l’epicentro della moda. Le condizioni potrebbero essere molto favorevoli, con il Real Madrid che potrebbe lasciarlo partire anche in prestito gratuito. In questo modo, l’affare decollerebbe con maggiore facilità.