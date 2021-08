Calciomercato Inter, colpo Insigne | Piano Marotta a zero

L’Inter studia le mosse decisive per rinforzare l’attacco, in una fase cruciale del suo calciomercato. Il nome di Insigne resta caldo

L’Inter prepara scelte importanti sul calciomercato per tentare di raggiungere profili appetibili, in particolare in attacco. L’addio di Romelu Lukaku lascia un’eredità importantissima da colmare nel reparto offensivo. Il bomber belga ha ormai detto addio con destinazione Chelsea e ora tocca all’Inter trovare delle soluzioni valide per il suo attacco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Inzaghi ha scelto l’attaccante: accelerata nerazzurra

Tra i vari Duvan Zapata e Joaquin Correa, di cui tanto si parla negli ultimi giorni, è spuntato anche il profilo di Lorenzo Insigne. L’esterno è molto lontano dal rinnovo con il Napoli: le contrattazioni non progrediscono e lo spettro di un addio sta diventando sempre più reale nello scacchiere partenopeo. E l’Inter non può che essere alla finestra, non solo per le necessità in quella zona di campo, ma per centrare un colpo dalle indiscusse qualità tecniche e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber dal Real | Grosso vantaggio per chiudere

Calciomercato Inter, svolta Insigne: il piano di Marotta

Le idee dell’Inter per questo obiettivo sono chiare. I nerazzurri, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, non vanno oltre i 15 milioni di euro, mentre il Napoli resta a 30, anche assumendosi il rischio di perderlo a parametro zero. Marotta non si ferma, però, a questa possibilità. L’Inter si muove, infatti, con una proposta per bloccare il fantasista da 24 milioni di euro totali in quattro anni con 7 milioni alla firma. I nerazzurri, però, non sono soli sul calciatore: anche Tottenham e Atletico Madrid restano in primissima fila sul ragazzo, pronti ad alzare i numeri e garantirsi tutto il talento di Insigne.