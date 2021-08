L’Inter è sempre alla ricerca di un’altra punta da integrare in rosa insieme a Dzeko per il dopo Lukaku. Qualcosa si muove per Joaquin Correa

Dopo Edin Dzeko, in attesa comunque dell’annuncio ufficiale, l’Inter punta dritto a rinnovare il proprio attacco con un altro calciatore, magari con caratteristiche differenti. Per il dopo Lukaku infatti Marotta e soci vorrebbero regalare ad Inzaghi anche un secondo innesto. In questo senso si è parlato tanto negli ultimi giorni di Lorenzo Insigne, ma va tenuto sempre in alta considerazione anche Joaquin Correa, ex pupillo dell’allenatore nerazzurro ai tempi della Lazio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Inzaghi punta tutto su Correa: si può fare dopo Ferragosto?

Correa resta quindi tra le papabili piste percorribili dalla società di Suning, nonostante le resistenze economiche di Lotito. Secondo quanto sottolineato da ‘Il Messaggero’ la stessa Lazio però vorrebbe cederlo, e soprattutto Inzaghi lo vorrebbe ad ogni costo. Nel caso il ‘Tucu’ Correa potrebbe arrivare all’Inter dopo Ferragosto ma il patron biancoceleste non ha comunque intenzione di scendere al di sotto dei 30 milioni di euro più bonus.

L’attaccante argentino si sarebbe inoltre consultato col connazionale Veron, e sarebbe sempre più convinto, in caso di intesa, di andare poi all’Inter. Resta il nodo legato alla distanza tra domanda ed offerta, oltre all’opzione Premier sullo sfondo.