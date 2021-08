La panchina traballa e Antonio Conte è pronto al ritorno. Le ultime novità sul ritorno del tecnico: i dettagli

Il risultato è di quelli pesanti, pesantissimi e che lascia strascichi non indifferenti per il futuro immediato del club. L’Arsenal è crollato in trasferta nella prima giornata di Premier League e il punteggio non è di quelli banali. I Gunners, infatti, sono stati sconfitti dal Brentford con un netto 2-0. Ad aprire le marcature è Canos al 22esimo, ma la sentenza arriva al 73esimo inoltrato, nel secondo tempo, con Norgaard. L’inizio è tremendo per l’Arsenal: una sconfitta inaspettata e dura digerire che inevitabilmente scatena le ire dei tifosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Nonostante sia solo la prima del campionato inglese quest’anno, c’è già chi chiede la testa di Mikel Arteta. Impazzano i rumors su chi potrebbe sostituire il tecnico: le ipotesi sul tavolo non mancano e una di queste è particolarmente suggestiva. A subentrare sulla panchina dell’Arsenal potrebbe essere un allenatore che ha fatto benissimo in Premier League e a Londra: stiamo parlando di Antonio Conte. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Conte può andare all’Arsenal: pista in Premier

Conte è reduce dal successo e dall’addio all’Inter. Una separazione che per i tifosi nerazzurri è ancora decisamente dolorosa. Eppure il tecnico potrebbe subito iniziare una nuova avventura, questa volta in Premier League dove ha già fatto molto bene al Chelsea. Secondo quanto riporta ‘indykaila’, bisogna attenzionare la pista che vedrebbe Conte sulla panchina dell’Arsenal. Un’ipotesi suggestivi e che potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni visto la prestazione deludente dei ragazzi di Arteta. Vedremo se sarà questo il nome giusto per i Gunners o se l’attuale tecnico, per il momento, avrà altre opportunità per invertire una partenza che ora fa discutere.