Premier League, gara a rischio: in cinque in isolamento

La Premier League rischia di subire subito uno stop alla prima giornata: allarme Covid con cinque calciatori in isolamento

Parte la Premier League e lo fa portandosi dietro il rischio Covid. A farne le spese già nella prima giornata di campionato è l’Everton di Rafa Benitez: cinque i calciatori che non sono disponibili per la gara d’esordio contro il Southampton. A dirlo è stato lo stesso manager spagnolo nella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico, ex Inter e Napoli, ha spiegato che la squadra deve fare i conti con cinque calciatori messi in isolamento: “Abbiamo alcuni giocatori che ora sono in isolamento – le parole di Benitez – e James Rodriguez è uno di loro”. L’allenatore non ha voluto fare i nomi degli altri quattro calciatori. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Intanto, come si legge sul ‘Daily Star’ la gara Everton-Southampton in programma sabato alle ore 16 potrebbe essere posticipata. Notizie ufficiali non ci sono ma il tabloid avanza la possibilità che il match non sia disputato nel fine settimana viste le tante assenze tra i ‘Toffees’.