Addio a Gino Strada, è morto il fondatore di Emergency: aveva 73 anni

Il noto medico, filantropo e attivista era nato a Sesto San Giovanni nel 1948, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in paesi come Afghanistan e Somalia, Strada aveva fondato nel 1994 insieme alla moglie Teresa Sarti, Emergency. Dalla sua fondazione, ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti in 16 paesi nel mondo.