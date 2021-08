Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Non solo Inter, guai anche in casa Milan. Se Inzaghi ha perso Lautaro per almeno un paio di settimane, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Franck Kessie per circa un mese.

Il centrocampista ivoriano ha rimediato uno stiramento al flessore sinistro. Per lui si prospettano almeno circa quattro settimane di stop, con il rientro previsto dopo la sosta per le Nazionali e quindi dopo le prime due giornate di campionato.