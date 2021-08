Le ultime news Inter mettono in evidenza il problema fisico accusato da uno dei titolarissimi della squadra di Inzaghi. I dettagli

Inzaghi ‘perde’ un big, anche se stavolta il calciomercato non c’entra nulla. Il tecnico dell’Inter perde causa infortunio Lautaro Martinez, stamane sottopostosi a dei controlli alla ‘Clinica Humanitas’ di Rozzano che hanno evidenziato un leggero risentimento al muscolo psoas. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Le condizioni dell’attaccante argentino, oggetto del desiderio di diverse big europee, verranno monitorate giorno dopo giorno. Lo staff medico interista proverà a recuperarlo per la seconda giornata di campionato contro il Verona, per la prima contro il Genoa era già indisponibile per squalifica.