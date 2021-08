Possibile futuro in Italia per Shurandy Sambo, giovane terzino olandese in forza al Psv. Ecco le informazioni raccolte da Calciomercato.it

Possibile futuro in Serie A per Shurandy Sambo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il giovane e promettente terzino olandese è finito nei radar di diverse squadre di Serie A, in particolare del Sassuolo. Diciannove anni, veloce e dirompente, il classe 2001 del Psv Eindhoven è molto stimato anche in Patria (vedi l’Az) e dai tifosi biancorossi che vedono in lui l’ideale erede di Dumfries appena passato all’Inter.

Il costo del cartellino di Sambo, che alla fine della scorsa stagione ha debuttato in Eredivisie, si aggira sui 500mila euro. Parliamo di una cifra certamente alla portata del Sassuolo, che pensa a lui in ottica futura, nonché delle altre società italiane interessate.