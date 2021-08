De Rossi lascia la Nazionale: “Pronto per allenare. Il ritorno a Roma…”

De Rossi lascia la Nazionale di Roberto Mancini ed è pronto ad allenare: l’annuncio dell’ex centrocampista

Daniele De Rossi lascia la Nazionale. Lo ha annunciato l’ex centrocampista a ‘SportWeek’. Ecco un’anticipazione dell’intervista che uscirà domani: “È stata una scelta difficile ma lascio la Nazionale. Io ho dato loro forse l’uno per cento e loro in cambio mi hanno permesso di vivere un’esperienza indimenticabile. Sarò sempre debitore verso la Nazionale. Però ho chiaro cosa voglio fare: allenare“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Per quanto possa sembrare strano, visto che ho solo 38 anni e non mi sono mai seduto in panchina, mi sento pronto. – ha spiegato De Rossi – Ritorno a Roma? Avverrà quando me lo sarò meritato, ma non è un’ossessione”.