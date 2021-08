Calciomercato Milan, Vlasic in bilico | "Trasferimento in corso"

Doppio annuncio del padre e del procuratore di Vlasic, finito nel mirino del Milan nelle ultime settimane: ecco le parole

Vi avevamo raccontato nelle scorse settimane di come Nikola Vlasic voglia fortemente approdare al Milan. Al trequartista croato piacerebbe approdare in Serie A, anche se è un affare molto complicato per il club rossonero, visto che il CSKA Mosca valuta il suo cartellino sui 30 milioni di euro. Ma è arrivata in questi giorni una sorta di forzatura da parte del giocatore e del suo entourage nei confronti del CSKA, in base alle parole del padre e del procuratore.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, cresce la fiducia per Abraham: il punto

Milan, Vlasic lascia il CSKA Mosca

Josko Vlasic, padre di Nikola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di net.hr: “Nikola vuole lasciare il CSKA Mosca, è il momento giusto di andar via e il club lo sa bene. E’ convinto di questa scelta e conta questo”. Parole chiare, a cui sono seguite quelle dell’agente Tonchi Martic: “Tutto ciò che posso dire in questo momento è che sto lavorando al trasferimento di Nikola“. Insomma, al di là del Milan, Vlasic vuole lasciare il CSKA Mosca a prescindere.