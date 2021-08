Calciomercato, Nainggolan ha scelto | In volo oggi: tutti i dettagli

Calciomercato: Nainggolan avrebbe scelto l’Anversa, squadra della città in cui è nato. Vola oggi in Belgio: l’indiscrezione

Svolta a sorpresa nel futuro di Radja Nainggolan. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Belgio, riportato da ‘Gazet van Antwerpen’, il centrocampista avrebbe scelto di tornare in patria: stando al portale l’ex Inter e Cagliari ha detto sì all’Anversa, squadra della sua città natale, per un contratto biennale da più di 4 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nainggolan dovrebbe volare già oggi con un jet privato in Belgio per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul contratto. Sarebbe dunque fatta per il suo addio alla Serie A. Si attendono ora ulteriori conferme.