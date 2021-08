Milan, parla l'agente di Castillejo | "Nessun contatto col Getafe"

L’agente di Samu Castillejo smentisce un possibile addio al Milan: “Non c’è stato nessun contatto col Getafe”

I rossoneri sono stati i primi a muoversi sul mercato in Serie A, sostituendo Donnarumma con Maignan e riscattando Tomori e Tonali. Ora Paolo Maldini e Fredric Massara sono impegnati nelle ultime operazioni in uscita per poi chiudere la campagna acquisti con un colpo sulla trequarti campo. Uno degli indiziati per lasciare la compagine meneghina sembra essere Samu Castillejo, che negli ultimi mesi è uscito dai radar di Stefano Pioli. Riuscire a cedere l’esterno spagnolo, però, si sta rivelando un’impresa dalla non facile risoluzione e l’agente smentisce anche un possibile e imminente ritorno nella Liga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, l’agente di Castillejo | “Nessuna trattativa col Getafe”

Nelle ultime settimane erano sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno nella Liga spagnola per Samu Castillejo: uno scenario che, però, non trova riscontri. Manuel Garcia Quilon, agente dell’esterno del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘serieANews.com’: “Non c’è stata alcuna trattativa né alcun contatto col Getafe“. Una smentita in piena regola, che allontana il club iberico da Castillejo ed i rossoneri da un possibile colpo in uscita. Prima di accelerare sull’ultimo acquisto da mettere a disposizione di Stefano Pioli, il Milan deve riuscire a fare un po’ di cassa.