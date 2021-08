Milan, con il possibile addio di Castillejo spunta una clamorosa ipotesi: Candreva della Sampdoria, che piace anche alla Fiorentina

Con il futuro di Samu Castillejo sempre più in bilico visto il grande interesse da parte del Getafe, il Milan potrebbe regalare a Stefano Pioli un nuovo innesto per la corsia di destra. La dirigenza infatti potrebbe fiondarsi sul mercato. E a tal proposito spunta da Genova un’indiscrezione.

Secondo l’edizione genovese di ‘Repubblica’ infatti, il Milan potrebbe sondare il terreno per Antonio Candreva. Il futuro del classe 1987 è tutt’altro che ben definito e il giocatore potrebbe lasciare la Sampdoria dopo una sola stagione. Un interessamento last-minute del club rossonero non sarebbe da escludere, specie se dovesse partire lo spagnolo, anche se l’agente ha smentito trattative con il Getafe. Su Candreva ci sarebbe anche la Fiorentina, ma non sarebbe una pista semplice per il club di Commisso.