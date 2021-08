Calciomercato, 150 milioni per Kane | Paratici pesca l’erede in Serie A!

Calciomercato: il Manchester City si spinge fino a 150 milioni per Kane. Possibile erede in Serie A: tutti i dettagli

Dopo Messi e Lukaku, potrebbe essere Harry Kane il prossimo big a cambiare maglia in questa sessione di calciomercato estivo. Il bomber inglese è sempre nel mirino del Manchester City di Guardiola, che nelle ultime ore avrebbe anche aumentato l’offerta per convincere il Tottenham. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Serie A, pericolo Tottenham | Lautaro o Vlahovic per la successione di Kane

Secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, i ‘Citizens’ sarebbero pronti a mettere sul piatto fino a 150 milioni per piegare la resistenza degli ‘Spurs’. Una cifra monstre che convincerà con ogni probabilità Paratici a sacrificare la propria stella. E l’erede potrebbe arrivare dalla Serie A: è infatti noto l’interesse del Tottenham per Lautaro Martinez e Vlahovic per la successione di Kane. E con 150 milioni in più nelle casse Inter e Fiorentina tremano.