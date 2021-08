La Juventus sta lavorando forte sul centrocampo in vista della prossima stagione. Il focus sui possibili due colpi che faranno i bianconeri

Per tornare competitiva a livello di Serie A e Champions League, la Juventus di Andrea Agnelli si è riaffidata a Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Cagliari. Nel mirino ci sono due colpi in questa finestra di calciomercato.

Il focus della CMIT TV relativo proprio ai possibili due colpi dei bianconeri che puntano a rinforzare la mediana col grande obiettivo Locatelli, e con l’occasione Miralem Pjanic.