Calciomercato Juventus, che bomba | Ronaldo e Pogba insieme

Cristiano Ronaldo e Paul Pogba potrebbero giocare insieme, ma solo dall’anno prossimo: lo scenario che fa ‘tremare’ la Juventus

Tiene banco in casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese resta in scadenza l’anno prossimo e quando mancano poche settimane alla fine del mercato, potrebbe affrontare la stagione -ormai imminente- senza rinnovare. La Juve ha difficoltà anche a prendere un centrocampista e uno dei candidati è Paul Pogba, per quello che sarebbe un gradito ritorno per Massimiliano Allegri. Ma le cose potrebbero andare diversamente, proprio per il contratto in scadenza nel 2022 per entrambi.

Juventus, Ronaldo e Pogba al PSG

A tal proposito, arrivano le parole di Kaveh Solhekol ai microfoni di ‘The Transfer Show‘ su Sky Sports UK, menzionando anche un forte interesse del PSG. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Tutti abbiamo capito la politica del PSG: ingaggiare i migliori giocatori del mondo disponibili a parametro zero e dare stipendi enormi. Secondo me preleveranno Ronaldo dalla Juventus e anche Pogba dal Manchester United, entrambi a zero. Perché non portare avanti questa politica e compiere queste mosse?“. Domanda lecita, considerando gli investimenti dei parigini. Resta da vedere cosa faranno i bianconeri.