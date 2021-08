Calciomercato Juventus, accordo con lo Standard Liegi per Rafia e Peeters

La Juventus piazza altri due giovani in cerca di spazio: accordo con lo Standard Liegi per l’addio di Rafia e Peeters

I bianconeri sono impegnati col mercato in uscita, in attesa di consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti a centrocampo. Federico Cherubini, in particolare, è alla ricerca di club interessati agli esuberi presenti in rosa, anche se fino ad ora non sono pervenute offerte. Tutta un’altra storia, invece, per quanto riguarda i giovani dell’Under 23 in cerca di un’esperienza tra i ‘grandi’. La Juventus ha raggiunto un accordo per il doppio addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Rafia e Peeters in uscita | Accordo con lo Standard Liegi

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di ‘Goal Italia’, la Juventus ha raggiunto l’accordo con lo Standard Liegi per il prestito di Hamza Rafia e Daouda Peeters. I due calciatori dell’Under 23 giocheranno nel campionato belga nella prossima stagione, mettendo esperienza nel proprio bagaglio. Rafia, peraltro, ha già esordito con la Prima Squadra della ‘Vecchia Signora’ e ha pure segnato una rete decisiva nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa. In attesa di tornare alla casa base, i due talenti della Juventus si apprestano ad iniziare una nuova avventura.