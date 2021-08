Mauricio Pochettino parla in conferenza stampa: non solo Messi e Mbappe ma anche un annuncio sul futuro di Mauro Icardi

Messi e Mbappe ma non solo. In conferenza stampa Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, non può non parlare dei due fuoriclasse della squadra parigina, ma trova spazio anche per il futuro di Mauro Icardi. Il bomber argentino è da settimane indicato come possibile partente, nonostante la sua voglia di restare a Parigi e le difficoltà di un suo trasferimento. Del suo futuro, come detto, ha parlato il tecnico della squadra francese: “Icardi fa parte del nostro gruppo. Non c’è motivo per cui non debba restare qui – le sue parole – anche se nel calcio tutto può succedere”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 120 milioni subito | Intrigo Ronaldo con lo scambio

Calciomercato, Pochettino: “Mbappe è un nostro calciatore”

Da Icardi a Mbappe sul quale Pochettino ribadisce la linea societaria: “Ha parlato il presidente: Kylian è un nostro giocatore”. Su Messi, invece, inevitabile contentezza di poterlo avere in squadra: “Siamo felici per il suo arrivo, sappiamo cosa rappresenta un giocatore come lui: per me è bellissimo averlo”.