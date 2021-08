Calciomercato Juventus, annuncio bomba | “Incontro Mendes Al-Khelaifi”

Calciomercato Juventus: Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, avrebbe incontrato il proprietario del PSG. L’indiscrezione

È stata la settimana di Messi al PSG. Si è consumato negli scorsi giorni il clamoroso addio dell’argentino al Barcellona: la ‘Pulce’ si accasa al Parco dei Principi al fianco del suo grande amico Neymar. A far parlare di sé in queste ore è però anche Kylian Mbappé. La stella francese resta il sogno di calciomercato del Real Madrid e l’arrivo di Messi potrebbe anche spingere il giocatore lontano da Parigi. Florentino Perez è al lavoro ormai da tempo per portarlo a Madrid e, nonostante la scadenza di contratto fissata nel 2022, potrebbe anticipare l’assalto a questa sessione estiva. Nella giornata di ieri si è così tornato a parlare anche dell’ipotesi PSG per Cristiano Ronaldo: il portoghese potrebbe raggiungere Messi nel 2022, a parametro zero, in seguito all’addio di Mbappé. Ecco la rivelazione su Jorge Mendes. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Paganini: “Jorge Mendes a colloquio con il proprietario del PSG”

Paolo Paganini, giornalista di ‘Rai Sport’, ha rivelato su Twitter: “Che ci faceva Jorge Mendes oggi a Parigi a colloquio con il proprietario del PSG? Meglio fare qualche verifica”. Un presunto incontro con Al-Khelaifi che fa subito pensare a Cristiano Ronaldo, il più importante assistito dell’agente portoghese, anche alla luce delle ultime indiscrezioni sul suo possibile approdo al PSG nella prossima estate. La pista Paris Saint-Germain, dunque, è tutt’altro che chiusa per CR7 anche con l’arrivo di Messi.