Calciomercato Juventus, big scaricato | Spunta la Lazio

Spunta la Lazio per il futuro di Coutinho, talento che il Barcellona ha offerto anche alla Juventus, che ha rifiutato l’occasione di calciomercato

C’è anche l’opzione Serie A nel destino di Philippe Coutinho. In uscita dal Barcellona dopo una stagione complicata dagli infortuni, riporta il ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante brasiliano è stato offerto invano alla Juventus e ora anche alla Lazio, che vaglia la suggestiva ipotesi. Se la società di Agnelli lo ha dunque scartato, il club capitolino potrebbe decidere di affondare il colpo dopo l’eventuale cessione di Correa all’Inter. Il 29enne in scadenza nel 2023 piace anche in Premier League ma sembra inaccessibile perché ha uno stipendio da 9 milioni di euro l’anno. Tuttavia il Barça, in piena crisi finanziaria, sta cercando di accelerarne l’uscita e sarebbe disposto ad accollarsi una larga parte dello stipendio.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre Coutinho: la Lazio ci pensa

I biancocelesti, dal canto loro, potrebbero sfuttare gli ottimi rapporti di Lotito e Tare con l’agente Kia Joorabchian. L’eventuale partecipazione blaugrana all’ingaggio, il Decreto Crescita e la formula del prestito, unite alla possibilità di avere un posto da titolare con Sarri, potrebbero inoltre favorire l’affare. A convincere Coutinho, infine, potrebbe essere anche Leiva, suo grandissimo amico dai tempi del Liverpool.