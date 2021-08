Niente convocazione, il tecnico annuncia la decisione di lasciare fuori il calciatore: “motivi societari” la spiegazione

Non convocato. L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa alla vigilia del primo match ufficiale della stagione. Il Cagliari debutta in Coppa Italia contro il Pisa, ma Nahitan Nandez non ci sarà. A dirlo è il tecnico Leonardo Semplici che spiega il motivo dell’assenza dell’uruguaiano: “Del mercato se ne occupano il presidente Giulini e Capozucca – le sue parole -. Godin sarà convocato, Nandez no per motivi societari“. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inter, pista Nandez non tramontata: le ultime

Il centrocampista non ha preso parte alla trasferta di Maiorca del club e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it l’idea di un trasferimento all’Inter non è ancora definitivamente tramontata, anche se ad oggi si sta vivendo una fase di stallo, dovuta anche al mancato approdo di Nainggolan in Sardegna. I nerazzurri potrebbero tornare alla carica dopo ferragosto, sempre con la stessa formula.