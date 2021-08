L’Inter non può stare ancora tranquilla nonostante addii importanti come quelli di Lukaku e Hakimi. Dalla Spagna infatti il Real Madrid potrebbe tornare alla carica per un vecchio pupillo

È stato fin qui un calciomercato avaro di soddisfazioni per l’Inter che sta attraversando un periodo di notevole cambiamento dopo l’avvicendamento tra Conte e Inzaghi che ha preceduto le cessioni illustri di Hakimi e Romelu Lukaku. Dalla Spagna però continuano a ‘spaventare’ i tifosi nerazzurri che ora devono guardarsi le spalle anche dal Real Madrid. I ‘Blancos’ infatti potrebbero compiere una vera e propria rivoluzione a centrocampo con ‘Fichajes.net’, che evidenzia come la compagine iberica mantenga l’idea di vendere diversi uomini su cui Carlo Ancelotti non farà molto affidamento per la prossima stagione. In questo senso i calciatori con più possibilità di partire sono Isco, Ceballos e Odegaard che in caso di addio lascerebbero molto spazio in mediana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Barella per il Real Madrid se arrivano le cessioni

Il portale spagnolo sottolinea come il Real Madrid, in caso di cessioni in quella zona di campo, proverebbe poi a colmare il vuoto con Nicolò Barella, che è la prima alternativa qualora si concretizzassero tali partenze. Il centrocampista dell’Inter potrebbe quindi essere nel caso il prossimo grande sacrificato della dirigenza meneghina che però non vorrebbe separarsi dal nazionale azzurro. Ancelotti però avrebbe messo il suo nome sul tavolo sperando di ottenere circa 65 milioni di euro dalla cessione di Odegaard all’Arsenal, soldi che verrebbero nel caso riversati su Barella che è stato fondamentale nello scudetto di Conte.