Leo Messi al Paris Saint Germain è certamente il colpo dell’estate sia per il valore dell’estate che per la portata economica dell’affare dal punto di vista dell’alto ingaggio. L’argentino sarà pagato anche con i Fan Token

Il PSG ha piazzato il colpo dell’estate prelevando a parametro zero, dopo la fine del contratto col Barcellona, Lionel Messi. Il fenomeno argentino percepirà un ingaggio monstre da circa 40 milioni di euro annui per due stagioni ma non è finita qui. Come evidenziato anche dallo stesso Paris Saint Germain con una nota ufficiale, il sei volte Pallone d’oro sarà pagato anche con i Fan Token del club, una forma di moneta digitale lanciata da Socios. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Messi sarà così il primo calciatore della storia ad essere pagato anche con questa criptovaluta: “Il Paris Saint-Germain conclude la firma del primo giocatore con i Fan Token: Leo Messi ha ricevuto un gran numero di PSG Fan Token. L’inclusione dei Fan Token $PSG nel pacchetto di benvenuto del giocatore lo lega immediatamente a milioni di fan del Paris Saint-Germain in tutto il mondo”.