Novità clamorosa nel mondo della Moto GP: la Yamaha ha sospeso Maverick Vinales, che non correrà il Gran Premio d’Austria di domenica

Clamorosa novità in casa Yamaha. La casa giapponese ha sospeso Maverick Vinales, che non correrà questa domenica il Gran Premio d’Austria. La sospensione sarebbe avvenuta per motivi disciplinari. “Yamaha con rammarico annuncia che l’iscrizione di Maverick Viñales al GP Austria è stata ritirata – si legge in una nota ufficiale – La sua assenza dalla gara segue la sospensione del pilota a seguito di una irregolare e non chiarita procedura da parte sua sulla sua moto durante il GP Stiria. La decisione Yamaha arriva dopo un’attenta e approfondita analisi dei dati di telemetria nei giorni scorsi”.

Prosegue la nota: “La conclusione cui è giunta Yamaha è che le azioni del pilota avrebbero potuto causare seri danni al motore della YZR-M1 con possibili seri rischi per l’incolumità del pilota stesso e degli altri concorrenti in pista”. Il pilota, che nella prossima stagione ha già annunciato che correrà con Aprilia, non sarà sostituito.