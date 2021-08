Conference League, deciso l’avversario della Roma | Le date dei preliminari

La Roma di Mourinho scenderà in campo per il primo impegno ufficiale il prossimo giovedì 19 agosto contro il Trabzonspor

Tra Molde e Trabzonspor ad avere la meglio sono stati i turchi, che sfideranno la Roma il prossimo 19 agosto per l’andata del primo turno preliminare di Conference League. Ritorno fissato per il giovedì successo, il 26 agosto. Sarà l’occasione per rivedere in Italia, soprattutto nella Capitale, gli ex giallorossi Gervinho e Bruno Peres.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, sogno Icardi: gli ostacoli per Mourinho

Fondamentale per il passaggio del turno, per la società di Trebisonda, i rigori: dopo il 3-3 dell’andata, al ritorno dopo la rete di Ie è arrivato il pareggio avversario nel recupero dei tempi regolamentari. Vani i supplementari, con gli errori di Ulland-Andersen e Fofana fatali dal dischetto: dall’altro lato errore di Ie, mentre Bruno Peres ha trasformato il suo tiro dal dischetto, il secondo per il Trabzonspor.