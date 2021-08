Calciomercato Venezia, UFFICIALE colpo in attacco

Il Venezia annuncia l’arrivo in arancioneroverde dell’attaccante David Okereke. Ecco il comunicato ufficiale diramato dai lagunari

Il Venezia lavora in vista del nuovo esordio in Serie A. Il campionato è alle porte e la dirigenza del club lagunare ha messo a segno un nuovo colpo in attacco. La neopromossa ha infatti ufficializzato con una nota sul proprio sito l’arrivo di David Okereke. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel dettaglio dal comunicato si apprende: “Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Club Bruges per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto del giocatore David Okereke”.