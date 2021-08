Milan, dalla Germania sottolineano l’interesse rossonero per Grillitsch dell’Hoffenheim: il suo contratto scadrà nel 2022

A caccia degli ultimi colpi di mercato da regalare a Stefano Pioli, il Milan sonda il terreno per diversi profili. Il nome più caldo per la mediana è al momento quello di Yacine Adli. Il franco-algerino classe 2000 del Bordeaux piace molto alla dirigenza rossonera, che lo reputa un vero e proprio jolly in grado di giocare sia come trequartista che come alternativa a Bennacer. Il club però è a caccia anche di un giocatore particolarmente fisico in grado di portare muscoli e dinamismo in mezzo al campo, anche per poter far rifiatare Franck Kessie.

E in questo senso un nuovo nome sembra arrivare dalla Germania. Stando infatti a quanto riferisce ‘Kicker’, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Florian Grillitsch. Il giocatore è sotto contratto con l’Hoffenheim sino al giugno 2022 e potrebbe partire per una cifra tutt’altro che elevata. Il 26enne mediano austriaco, in grado di giocare anche come difensore centrale, è stato in passato cercato dal Napoli. I rossoneri però sarebbero vigili e potrebbero riuscire a strapparlo alla formazione tedesca per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.