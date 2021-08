Dopo tutti i grandi colpi estivi, il PSG avrebbe un piano per il numero 7 della Juventus: affiancare Messi a Cristiano Ronaldo

Stiamo assistendo ad un cambiamento storico nel mondo del calcio: gli equilibri del calcio europeo si stanno spostano verso la Francia e, più precisamente, verso Parigi. Il PSG è l'assoluta dominatrice di questo calciomercato, avendo raggiunto i migliori giocatori al mondo: colpi come Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos. Un mercato impreziosito dalla gemma più pregiata al mondo: Lionel Messi. Nella giornata di ieri la 'Pulce' si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una conferenza stampa insieme ad Al Khelaifi. Il patron del PSG, però, non è ancora sazio e avrebbe un piano per completare un team fantascientifico: affiancare Cristiano Ronaldo a Messi.



Calciomercato, addio Juventus | Cristiano Ronaldo con Messi nel 2022

I parigini continuano a scrivere la storia sul mercato, mettendo in piedi una squadra destinata a restare negli annali del calcio. Secondo quanto riportato da 'AS', il presidente Al Khelaifi avrebbe un sogno e un piano per renderlo realtà: rendere Lionel Messi e Cristiano Ronaldo compagni di squadra. Il qatariota sarebbe ormai rassegnato all'idea di perdere Kylian Mbappé nel 2022, quando gli scadrà il contratto e potrà raggiungere il Real Madrid. Un passaggio quasi obbligato con cui il club parigino dovrà fare i conti. Il sostituto, però, sarebbe già pronto.

Sempre secondo il quotidiano iberico, infatti, sarà CR7 l’erede di Mbappé nell’attacco del PSG. Il portoghese andrà in scadenza nel giugno del 2022 con la Juventus e sarà libero di accasarsi dove meglio crede. Anche Ronaldo potrebbe essere molto attratto dall’idea di completare un tridente di stelle con Messi e Neymar. Dal dualismo in Liga, con le maglie di Real e Barcellona, il portoghese e l’argentino potrebbero divenire compagni di squadra. Un sogno irrealizzabile per qualsiasi club, per tutti tranne che per il PSG.