La Juventus in chiave calciomercato lavora al rinovo di Dybala, arriva la conferma sull’incontro e le cifre del contratto

Avverrà sabato il nuovo incontro tra la Juventus e l’agente Antun per il rinnovo di Dybala. Come anticipato da Calciomercato.it, l’ultimo incontro andato in scena ieri non è servito a fare significativi passi avanti nella negoziazione. Le parti si sono lasciate dopo appena un’ora di colloquio, segnale che sarà necessario riaggiornarsi. Per l’argentino, in scadenza a giugno 2022, si tratta probabilmente del contratto più importante in carriera, per la Juventus sarà la blindatura di uno dei suoi uomini chiave.

Il nuovo contratto di Dybala dovrebbe durare fino al 2026, ma ci sono ancora da limare alcune distanze sulle cifre. La Juventus, riporta ‘La Repubblica’, sarebbe disponibile a offrire 8 milioni di euro a stagione con eventuali bonus, circa il 10 per cento in più dello stipendio attuale. Un anno fa il giocatore aveva chiesto 12 milioni, ma ora è consapevole che quelle cifre sono fuori mercato. A spingerlo verso il rinnovo, infine, sarebbe anche la garanzia della sua centralità nel progetto tecnico di Allegri.