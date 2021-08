Juventus a caccia di rinforzi a centrocampo, l’approdo di Pjanic possibile anche se dovesse arrivare un altro centrocampista: in pole c’è Locatelli

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Manuel Locatelli e la Juventus. Un matrimonio che ancora non si è concretizzato, ma a cui il club bianconero lavora da tempo. Il centrocampista del Sassuolo è il grande colpo per la mediana: è lui l’uomo chiesto da Massimiliano Allegri per alzare il tasso di qualità del reparto bianconero ed è lui l’uomo su cui la dirigenza punta. I contatti tra i due club proseguono e in casa bianconera filtra ottimismo. Nel frattempo però il club segue varie alternative ed altri nomi, su tutti Tchouameni del Monaco, profilo particolarmente gradito.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, Serie A a rischio: rinnovo e addio

Tra gli altri nomi seguiti con attenzione c’è anche Miralem Pjanic. Il bosniaco è sostanzialmente in rottura totale con il Barcellona, che ha aperto ad un addio, anche in prestito. E l’ipotesi di ritorno a Torino è quella al momento più calda e che più alletta lo stesso Pjanic. E stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, l’acquisto di Locatelli (o di un altro centrocampista) non pregiudicherebbe il ritorno del classe 1990. Il bosniaco attende speranzoso il ritorno, ma sembra che per la Juventus il suo nome non rappresenti una priorità, bensì un’occasione. Un ostacolo infatti è rappresentato dall’ingaggio, che resta alto per i parametri bianconeri.