Calciomercato Juventus, sogno Haaland | Il bomber ha già scelto!

Calciomercato Juventus: Erling Haaland avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla sua prossima squadra a partire dal 2022. I dettagli

Il calciomercato estivo è letteralmente esploso anche sul fronte attaccanti dopo il trasferimento monstre di Lukaku al Chelsea e quello clamoroso di Messi al PSG. Un effetto domino che ha già portato Dzeko all’Inter e che, sul fronte parigino, potrebbe portare all’addio di Mbappé. Come noto, la stella francese è il sogno di mercato del Real Madrid di Florentino Perez al pari di Haaland. Il bomber norvegese è anche nella lista dei desideri della Juventus per la successione di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, il gioiello classe 2000 avrebbe le idee già chiare sulla sua prossima destinazione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Insigne, contatti con l’Inter: la situazione col Napoli

Calciomercato Juventus, Haaland vuole il Real Madrid | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid sarebbe la destinazione preferita di Erling Haaland. Salvo clamorose sorprese il centravanti rimarrà al Borussia Dortmund anche nella prossima stagione, e dovrebbe lasciare la Bundesliga nel 2022. Tra Real, Chelsea (che ha appena acquistato Lukaku) e Juventus, il giocatore preferirebbe così i ‘Blancos’. Il club bianconero è avvisato.