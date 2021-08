Calciomercato Juventus, il talento saluta | C’è la Premier League

C’è la Premier League per il futuro di Nikola Milenkovic, il talento della Fiorentina saluta la Juventus in questo calciomercato estivo

Niente Milenkovic per la Juventus. Il talento della Fiorentina sta per viaggiare in Inghilterra, destinazione Premier League, sponda West Ham. L’affare da circa 15-16 milioni di euro, come già anticipato da Calciomercato.it, è prossimo alla chiusura; le parti sono al lavoro per limare le ultime distanze tra domanda e offerta. Ieri si sono verificati nuovi contatti tra le società e c’è ottimismo per l’esito positivo della trattativa.

Entro la fine della settimana, riporta il ‘Corriere dello Sport’, è lecito attendersi che Milenkovic possa essere un giocatore del West Ham dopo le visite mediche di rito. La Juventus vede quindi sfuggire un talento seguito ormai da anni.