In casa Inter è più vicino l’arrivo di Dumfries come rinforzo di questo calciomercato estivo, oggi giornata decisiva

L’Inter è allo sprint finale per Denzel Dumfries. Come anticipato da Calciomercato.it, il club milanese è al lavoro per limare gli ultimi dettagli di una operazione da 15-16 milioni di euro che ha subito una forte impennata negli ultimi giorni, proprio dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Forti del sì totale dell’esterno classe ’96 e della mediazione del suo agente Mino Raiola, Marotta e Ausilio contano di chiudere l’affare in tempi brevi, magari già entro il fine settimana.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, Serie A a rischio: rinnovo e addio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oggi, del resto, sono previsti nuovi contatti per limare le ultime distanze tra le società. Il PSV, dal canto suo, partiva da una richiesta di 20 milioni di euro, cifra che porebbe essere avvicinata tramite l’inserimento di alcuni bonus. Novità decisive sono dunque attese già in giornata.