Calciomercato Inter, offerta per Insigne | 15 milioni più Sanchez

L’ultima idea dell’Inter per l’attacco è Lorenzo Insigne: offerti 15 milioni più il cartellino di Sanchez al Napoli

In questa calda e gloriosa estate italiana, in cui la Nazionale ha conquistato l’Europeo e il team Azzurro ha intrapreso i migliori Giochi Olimpici della sua storia, tutto cambia velocemente. Si passa dallo sconforto alla gioia da un momento all’altro, e viceversa. L’Inter ha perso Romelu Lukaku da un giorno con l’altro ed è costretta a reinventarsi a meno di due settimane dall’inizio del campionato. Per riuscire a completare la rosa, mantenendo il livello di competitività senza avere a disposizione grandi fondi, servono idee e rapidità nel cogliere possibili occasioni. In quest’ultima categoria può rientrare Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli nel giugno del 2022, e i nerazzurri starebbero provando a fare il colpo sotto al Vesuvio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, Insigne per Dzeko e Inzaghi | 15 milioni più Sanchez

Ci sono idee destinate a rimanere tali, mentre altre possono maturare e dare i loro frutti con tempistiche anche inaspettate. Quella di Lorenzo Insigne è un’idea, al momento, per i nerazzurri: Marotta e Ausilio sono consapevoli della sua situazione contrattuali e dell’apertura di De Laurentiis alla sua cessione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe già avanzato una prima offerta al Napoli per il proprio capitano: 15 milioni più il cartellino di Alexis Sanchez. una proposta a cui sarebbe seguita anche un quadriennale da 6 milioni netti a stagione per Insigne. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per il momento la risposta dei partenopei è stata negativa: per lasciar partire Insigne vorrebbero solamente un’offerta cash da 25/30 milioni di euro. Inoltre, Sanchez non può essere la chiave giusta per sbloccare la trattativa, considerando che con il club meneghino ha un ingaggio da 7 milioni netti, che il Napoli non intende sobbarcarsi. L’idea, però, si sta facendo sempre più azione e Simone Inzaghi potrebbe completare il suo attacco con la fantasia ed i colpi di Insigne. Un giocatore le cui gesta sono diventate talmente celebri e di uso comune da meritare l’ingresso del suo ‘tiraggiro’ nella ‘Treccani’. Nella prossima stagione, quell’effetto a rientrare divenuto neologismo, potrebbe continuare la sua parabola a ‘San Siro’.