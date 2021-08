Calciomercato Inter, altro addio gratis | Annuncio shock

Emmers torna sul suo trasferimento in Olanda, specificando che l’Inter non era in una buona situazione finanziaria: la cessione era la soluzione migliore

Contratto biennale con il Roda per Xian Emmers che si è separato dall’Inter in estate dopo essere rientrato dal prestito all’Almere. Il prossimo sarà un campionato di seconda divisione olandese, per il 22enne che aveva un contratto con i nerazzurri fino a giugno 2022, risolto però di comune accordo con un anno di anticipo, così da lasciare al ragazzo la possibilità di accordarsi con un’altra squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Mi sono allenato con l’Inter per due settimane quest’estate, ma dopo una conversazione con la società ci siamo resi conto che non c’era futuro per me in squadra. Al club hanno riconosciuto che ho fatto dei passi in avanti per il mio sviluppo, ma che una serie di infortuni mi hanno rallentato. Non ero interessato a un nuovo prestito e data la loro situazione finanziaria non era necessario che mi tenessero. Poco dopo, il Roda ha mostrato interesse e abbiamo trovato l’accordo” ha dichiarato Emmers a ‘Hln’. Dopo aver vestito, così, la maglia della Cremonese in Italia, il giocatore belga saluta definitivamente il nostro Paese per aggregarsi a un’altra società.