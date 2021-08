Calciomercato Inter, Dumfries è atterrato a Milano | Messaggio ai tifosi

Il giocatore sta per essere ufficializzato come nuovo acquisto dell’Inter: intanto le prime parole all’arrivo a Linate

L’Inter e il Psv hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Denzel Dumfries in giornata e finalmente l’olandese ha ottenuto il via libera per raggiungere Milano. Da pochi minuti è atterrato a Linate, l’aeroporto cittadino di Milano, dove, intercettato dai microfoni di ‘SkySport’ ha anche subito lanciato il primo messaggio ai tifosi nerazzurri.

Affare chiuso sui 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus per il club di Eindhoven. “Sono molto felice di essere qui. Sono pronto e affamato” ha detto Dumfries, che è pronto per vestire gli importanti panni dell’erede di Hakimi nella formazione titolare di Simone Inzaghi. Adesso manca solo l’ufficialità, che arriverà una volta che verrà messa la firma sul contratto, poi l’esterno sarà pronto per il debutto in campionato il 21 agosto contro il Genoa.