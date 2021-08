Atalanta a caccia di rinforzi sulle corsie: molto calda la pista che porta a Zappacosta, in uscita dal Chelsea

Dopo la stagione trascorsa nel 2014-15, Davide Zappacosta potrebbe tornare all’Atalanta. L’esterno è ormai un esubero in casa Chelsea e dopo i prestiti alla Roma e al Genoa potrebbe lasciare Londra a titolo definitivo. Il contratto in scadenza nel 2022 e l’esclusione dai convocati della Supercoppa semplificano e non poco la strada per i nerazzurri.

Stando a quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Atalanta si sarebbe avvicinata in maniera decisa all’esterno classe 1992. I nerazzurri fanno sul serio e la trattativa con il club inglese è molto ben avviata. I ‘Blues’ vorrebbero una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro per cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre gli orobici avrebbero impostato l’affare sulla base di un prestito. La trattativa procede comunque spedita, il ritorno in nerazzurro di Zappacosta sembra essere sempre più vicino.