Edin Dzeko è sbarcato a Milano e si appresta a vestire la maglia dell’Inter: guarda le prime immagini del bosniaco in nerazzurro

I tifosi nerazzurri non si sono ancora abituati all’addio di Romelu Lukaku, ma il club meneghino sta già lavorando per completare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Come raccontato su queste pagine, l’Inter ha chiuso per Edin Dzeko. Il bosniaco, in tarda mattinata, è arrivato a Milano. Guarda il video con le prime immagini dell’attaccante in nerazzurro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Dzeko è sbarcato a Linate ed ora si appresta di completare tutto l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’ex Roma è stato vicino più volte al club meneghino negli ultimi anni, ma questa volta il trasferimento diventerà realtà. Il programma che attende Dzeko prevede le visite all’Humanitas di Rozzano e poi l’idoneità sportiva al Coni. Terminato tutto l’iter medico, il bosniaco è atteso in sede per la firma con l’Inter nel pomeriggio.