SONDAGGIO | Juve, decisione inattesa su Ronaldo: via a fine contratto

Il futuro di Cristiano Ronaldo è stato argomento caldissimo di discussione negli scorsi mesi, ma i follower hanno le idee chiare sull’attaccante portoghese

Cristiano Ronaldo rappresenta inevitabilmente presente e prossimo futuro della Juventus. Il campione portoghese è per gol, contributo tecnico e peso nello spogliatoio necessariamente un punto di riferimento, ma nelle scorse settimane non sono mancate le possibilità d'addio per il campione portoghese.

Dall’eliminazione in Champions League ai malumori del campione portoghese, di certo il futuro dell’ex Real Madrid è stato argomento caldissimo di discussione, tra le ipotesi di addio e una permanenza che ora è sempre più concreta, quasi certa. Eppure la partenza del calciatore portoghese è già argomento di discussione in vista del prossimo anno, quando scadrà l’accordo con la Juventus.

Juventus e futuro Ronaldo: i tifosi si schierano

Quest’anno il terremoto sul calciomercato è stato sicuramente l’addio di Lionel Messi al Barcellona e l’accordo con il PSG. Su nostra domanda, i follower sono stati chiari sul futuro di Ronaldo, in scadenza tra un anno con la Juventus. Molti pensano che il portoghese debba rinnovare, ma la maggioranza, con il 34,7% è convinta debba cambiare squadra. Una presa di posizione inattesa e netta che sicuramente fa riflettere. Di seguito l’esito del sondaggio proposto oggi su Twitter.