Calciomercato Sassuolo, doppio colpo dal Gremio | UFFICIALE

Il Sassuolo piazza un doppio colpo dal Brasile: ufficiale l’arrivo di un difensore e un centrocampista dal Gremio

In casa Sassuolo tiene banco la questione legata a Manuel Locatelli, per il quale è in corso una trattativa con la Juventus da diverse settimane. Nel frattempo, però, l’ad Carnevali pensa al calciomercato in entrata. Arrivano infatti due calciatori dal Gremio: sono Matheus Henrique De Souza e Tressoldi Netto Ruan, rispettivamente centrocampista e difensore. Di seguito, il comunicato ufficiale: “De Souza acquisito a titolo di prestito annuale con obbligo di acquisto dal Grêmio FBPA. Tressoldi Netto acquisito a titolo definitivo dal Grêmio FBPA. Il calciatore rimarrà in prestito al Grêmio fino 31/12/2021”.