Derby tra Roma e Lazio per l’esterno dell’Eintracht Francoforte, Kostic: il direttore sportivo dei tedeschi fa il punto della situazione

Il campionato di Serie A è ormai alle porte, ma molte squadre non sono ancora complete. E’ giunto il tempo di stringere e chiudere le trattative più importanti: cantieri aperti nella capitale, dove Roma e Lazio aspettano ancora gli ultimi colpi per definire le rose della prossima stagione. Le due squadre hanno un obiettivo in comune per l’attacco, ma non hanno sferrato il fendente decisivo.

Il riferimento è a Filip Kostic, attaccante classe 1992 dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore è in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri che lo ha eletto a ‘profilo ideale’ per ricoprire il ruolo di esterno nel suo fedele 4-3-3. Il serbo potrebbe giocare sia a sinistra che a destra, alternandosi con Felipe Anderson. Il giocatore ha un contratto con i tedeschi sino al 2023, ma il club ha aperto alla cessione, chiedendone però la giusta valorizzazione.

Il calciatore è seguito con interesse anche dalla Roma. L’arrivo di Shomurodov non ha riempito tutte le caselle a disposizione di Mourinho e Kostic può rappresentare un’alternativa valida anche a Spinazzola, chiamato a recuperare dall’infortunio patito in Nazionale. Roma e Lazio potrebbero dar vita ad una vera e propria asta per il giocatore, ma al momento offerte non ne sono pervenute.

Calciomercato Roma, derby per Kostic

A confermarlo è il direttore sportivo dell’Eintracht, Markus Krösche: “Noi non abbiamo offerte per il ragazzo. I media italiani sono spesso molto risoluti su certi argomenti e credo sia anche questo il caso“, ha ammesso in conferenza stampa. I contatti con l’agente, però, proseguono, con la Lazio che avrebbe già stipulato una bozza di accordo con Ramadani, procuratore anche di Maurizio Sarri. Il tempo stringe, nei prossimi giorni servirà giungere alla fumata bianca.