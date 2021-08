Calciomercato, niente rinnovo: ci prova l’Inter | Sorpresa in Serie A

Ore calde, la trattativa per il rinnovo non riesce a sbloccarsi ed allora prova a inserirsi l’Inter: sorpresa in Serie A

Il calciomercato si condisce spesso di storie improvvise e colpi di fulmine. L’estate si sta caratterizzando per i tanti addii di campioni. Da Donnarumma a Lukaku sono diversi i calciatori che hanno cambiato maglia e la lunga lista di sorprese potrebbe non essere finita. Nelle ultime ore tiene infatti banco la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli e sul fatto ci sono aggiornamenti da seguire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, l’undici di Inzaghi senza Lukaku

Il capitano dei partenopei ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Insigne vorrebbe giungere al prolungamento, ma la società non sembra poterlo accontentare. Il presidente Aurelio De Laurentiis – con il rischio di perderlo a zero la prossima estate – potrebbe assecondare l’onda della cessione ed il suo futuro potrebbe riservare una clamorosa partenza.

Calciomercato Napoli, l’Inter su Insigne

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’Inter starebbe seriamente pensando al colpo Insigne per l’attacco di Simone Inzaghi. Una notizia rafforzata dal fatto che i nerazzurri – così come il Milan – sono grandi estimatori del giocatore da tempo ed ora potrebbe essere arrivato il momento dell’azione. Il Napoli, però, non sembra intenzionato a scendere dalla richiesta di 25 milioni di euro per il suo cartellino.