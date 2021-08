Il Napoli può lasciare partire Lorenzo Insigne che ancora non rinnova: il club partenopeo ha scelto l’erede da una squadra di Serie A

Il calciomercato muove le sue tessere e il mosaico inizia a prendere forma. L’estate sta regalando una vera e propria girandola di attaccanti, con l’Inter assoluta protagonista. L’addio di Romelu Lukaku – approdato al Chelsea – ha fatto scattare la molla, con il club nerazzurro chiamato ora a sostituirlo. L’arrivo a Milano di Edin Dzeko potrebbe essere accompagnato da un altro grande colpo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe Mourinho | Salta il colpo a zero

Sono tanti i nomi in orbita nerazzurra, da Zapata a Correa. Nelle ultime ore è tornata calda anche la pista Lorenzo Insigne, il cui rinnovo con il Napoli resta un tabù. Il giocatore – in scadenza nel 2022 – vorrebbe prolungare il contratto, ma dalla dirigenza faticano a formulare l’offerta giusta per convincerlo. La situazione di stallo ha fatto rizzare le antenne all’Inter, da tempo sulle tracce del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio e Roma, derby per Kostic | Arriva l’annuncio

Il Napoli potrebbe quindi separarsi dal suo capitano e per questo sarebbe anche sulle tracce del suo possibile erede. Secondo quanto riferisce ‘footmercato’, i partenopei avrebbero messo in pole position Jeremie Boga, esterno d’attacco classe 1997 del Sassuolo. Il giocatore è in scadenza 2022, ma i neroverdi chiedono 30 milioni di euro per lasciarlo partite.

Calciomercato Napoli, l’erede di Insigne in Serie A

Il Napoli avrebbe così preso un certo vantaggio sui club concorrenti, tra tutti l’Atalanta, e la sensazione è che gli azzurri alla fine potrebbero finalmente spuntarla. Dalla Francia, poi, rimbalza la voce che Marsiglia e Nizza – inizialmente interessate a Boga – si siano tirate indietro dalla corsa per il costo, ritenuto troppo esoso, dell’operazione. Strada aperta, dunque, al Napoli, ma priorità a Insigne. La pista neroverde prenderebbe piede solo in caso di addio del capitano partenopeo.