Il Milan non ha ancora chiuso la campagna trasferimenti: Paolo Maldini prova a chiudere altri tre colpi low cost

Il Milan va a caccia del tris. Paolo Maldini non ha ancora chiuso il mercato rossonero e nelle ultime due settimane di trattative prova l’affondo. Un esterno destro, un centrocampista e un trequartista i ruoli da coprire. Florenzi, Bakayoko e Adli i nomi cerchiati in rosso sul taccuino del direttore tecnico della società lombarda.

Nessun nome a sorpresa ma tre profili già da tempo al vaglio del club rossonero che ora prova a chiudere il tris di acquisti. Per Florenzi c’è il gradimento del calciatore ma non l’accordo per la formula con la Roma: i capitolini vogliono monetizzare con un prestito oneroso, i rossoneri premono per un prestito senza esborso. A centrocampo il nome resta quello di Bakayoko da prendere dal Chelsea, magari negli ultimi giorni di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo di scena: sfuma l’acquisto

Calciomercato Milan, Adli in rotta con il Tolosa

Pioli spera di avere prima, invece, Adli in rotta con il Tolosa: il Milan ha già presentato un’offerta da 12 milioni di euro che il calciatore, stando alle parole del presidente del club francese, ha rifiutato. Per lui ora il rischio è la tribuna ed allora potrebbe esserci anche un cambio di idea e il sì ai rossoneri. Maldini comunque ci prova: c’è il tris da chiudere per il Milan.