La Juventus prepara colpi importanti a centrocampo sul calciomercato. Il futuro di Paul Pogba intanto resta in bilico

E' tempo di scelte importanti per la Juventus sul calciomercato, alla ricerca dei giusti tasselli per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I nomi di Manuel Locatelli e Miralem Pjanic restano all'ordine del giorno e sicuramente quelli più concreti per rinforzare la mediana della Juventus. Intanto, gli sviluppi non mancano per il futuro di Paul Pogba.

Come riporta il ‘dailystar’, infatti, Pogba era nell’orbita del PSG già per quest’estate. Il rinnovo di contratto con il Manchester United non arriva e i transalpini hanno rappresentato un’opzione concreta per il futuro del ragazzo. Lo sbarco di Lionel Messi a Parigi, però, sembra aver completamente cambiato i piani del PSG che ora difficilmente potrebbe ingaggiare anche Pogba. Per questo, il francese potrebbe andare via a parametro zero il prossimo anno in un club estero, dato che l’accordo per il rinnovo pare proprio non arrivare. La Juventus resta alla finestra in attesa degli sviluppi per il futuro del centrocampista: un nome come Pogba non passa inosservato nelle dinamiche bianconere.