Miralem Pjanic alla Juventus si può e, anzi, si deve per il Barcellona: i blaugrana sperano di chiudere tutta la pratica il prima possibile

Operazione Pjanic, si sprinta. La Juventus continua a lavorare con il Sassuolo per Locatelli ma non perde di vista il bosniaco, ormai separato in casa con il Barcellona. Un’operazione che realizzare in prestito ma che vede la società spagnola alle strette: serve chiuderla il prima possibile per liberare spazio nel salary cup in vigore nella Liga e poter registrare i nuovi acquisti (Depay ed Emerson su tutti). Ecco perché, come si legge sul ‘Mundo Deportivo’, il club blaugrana vuole definire la cessione di Pjanic il prima possibile, meglio se entro questa settimana. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, si stringe per Pjanic: la data

Pjanic alla Juventus entro ferragosto non è un’ipotesi irrealistica anche se le parti devono ancora trovare un accordo che possa soddisfare tutti. I bianconeri non possono muoversi se non in prestito, formula che è gradita anche al Barcellona. Lo stipendio del calciatore però è troppo elevato e, oltre al possibile contributo da parte della società spagnola, serve un sacrificio dello stesso Pjanic per far andare a dama l’affare. Si tratta con la consapevolezza che i blaugrana hanno fretta e questo potrebbe facilitare le cose.