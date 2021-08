Dopo lo sbarco di Messi al PSG, arriva un retroscena su Cristiano Ronaldo in Ligue 1: il retroscena sul numero 7 della Juventus

È stato un calciomercato storico per il campionato francese, che ha accolto giocatori come Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos e Lionel Messi tra le proprie fila. L’argentino è stato presentato ufficialmente dal PSG, con una conferenza stampa congiunta tra lui ed il presidente Al Khelaifi. Nel frattempo, arriva un clamoroso retroscena di mercato che coinvolge niente meno che Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, CR7 in Francia | Retroscena e risposta di Ronaldo

José Fonte, difensore del Lille e del Portogallo, ha rivelato che si è scambiato diversi messaggi con CR7 sull’arrivo di Lionel Messi in Ligue 1. Il centrale lusitano ha stuzzicato il numero ‘7’ della Juventus a raggiungerlo al Lille nel campionato francese, ma la risposta di Ronaldo sono state solamente delle risate. Il cinque volte Pallone d’Oro, ormai, resterà a Torino anche per la prossima stagione. Il duello con la ‘Pulga’ resterà a distanza, con due campionati differenti, mentre il terreno comune in cui potranno scontrarsi nuovamente sarà ancora la Champions League.

Quello tra Messi e Cristiano Ronaldo è stato il duello più incredibile della storia del calcio. Le loro gesta con le maglie di Barcellona e Real Madrid resteranno indelebili e difficilmente saranno superate da qualche altro calciatore. Il dualismo, però, non è ancora finito: questi due campioni immensi hanno ancora grandi ambizioni e la voglia di esprimersi ai massimi livelli. L’arrivo di Messi al PSG, probabilmente, chiude in maniera definitiva la porta al trasferimento di Cristiano Ronaldo. Il lusitano resterà alla corte di Massimiliano Allegri.