L’Inter dopo aver chiuso per Dzeko cerca un altro attaccante da regalare a Inzaghi: incontro per Marotta in serata e sorriso

Dzeko è arrivato a Milano ed è da considerarsi un nuovo calciatore dell’Inter. A Inzaghi non basta però: il tecnico nerazzurro ha bisogno di un altro attaccante e i nomi non mancano. Se per Zapata la strada sembra troppo complicata, si fa largo il nome di Insigne, mentre in cima alle preferenze resta Correa, in uscita dalla Lazio. Questa sera c’è stata una cena tra Marotta, Ausilio e l’agente dell’attaccante argentino. Un incontro per provare a valutare la possibilità di accelerare i tempi mentre si sondano anche altre piste. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, incontro per Correa: parla Marotta

Al termine della cena, l’amministratore delegato dell’Inter è stato avvicinato dai giornalisti presenti. Marotta è rimasto molto abbottonato, limitandosi ad un “stiamo arrivando alla fine” per Dzeko e dribblando le domande per Correa. Davanti all’insistenza dei presenti, il dirigenti risponde con un sorriso a chi gli chiede se l’argentino è un pupillo di Inzaghi: “Tu che dici?” la frase di Marotta che poi aggiunge: “E’ normale che cercheremo di fare contento Inzaghi“.